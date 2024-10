Démographie : le nombre des soixantenaires dépasse celui des quadragénaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud compte désormais plus de soixantenaires que les quadragénaires. Selon les données du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le nombre d’habitants âgés de 60 à 69 ans s’élevait à 7,77 millions à la fin du mois dernier, soit 1 214 de plus que les 40 à 49 ans. C’est la première fois que les positions de ces tranches d’âges sont inversées depuis le début des statistiques en 2008.Les personnes dans la soixantaine sont ainsi devenues la deuxième catégorie d’âge la plus importante au pays du Matin clair, après celles dans la cinquantaine. Les quadragénaires complètent donc le podium.Avec le vieillissement de la société, le nombre d’habitants enregistrés de plus de 65 ans a dépassé la barre de 10 millions en juillet. Le mois dernier, l’âge moyen des sud-Coréens était de 45,2 ans, contre 39,9 il y a dix ans.