Réunion partenaires sociaux-gouvernement : une première en 8 mois

Les représentants des syndicats, des patronats et du gouvernement se sont rassemblés, ce matin, pour déterminer l’orientation de leurs discussions. Le président de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), Kim Dong-myeong, le patron de la Fédération coréenne des employeurs (KEF), Sohn Kyung-shik, le ministre de l'Emploi et du Travail, Kim Moon-soo, et le directeur du Conseil économique social et du travail (ESLC), Kwon Ki-seop y étaient présents. Cette réunion s’est tenue pour la première fois depuis huit mois.Les participants ont évalué l'avancement des dossiers en cours et sont convenus d'institutionnaliser des réunions bimestrielles afin de traiter les principaux sujets de manière accélérée.En particulier, dans la commission de l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle, la question de surmonter la basse natalité sera abordée en priorité. Quant à celle de l’emploi continu face à la transition démographique, elle doit se concentrer sur la réforme du système de rémunération en lien avec le prolongement de l’âge de la retraite, ainsi que sur des mesures favorisant la cohabitation entre les jeunes et aînées.