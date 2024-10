Des transfuges nord-coréens lâchent des bouteilles de riz vers le Nord

Photo : YONHAP News

Hier soir, des associations de réfugiés nord-coréens ont lâché vers la mer Jaune des bouteilles contenant du riz ainsi que des sacs en plastique chargés de ramyeons, ces nouilles instantanées « made in Korea ».Selon Jang Se-yul, chef de Gyeoreol Unification Solidarity, six groupes ont participé à l'envoi d'une tonne de riz, de 800 sachets de ramyeons, de 400 billets d’un dollar américain, de 200 Bibles, ainsi que de 500 clés USB contenant de la musique k-pop et des k-dramas.C'est la première action collective de ces associations depuis juin. Leur objectif : réagir de façon humanitaire à l'expédition de ballons poubelles par Pyongyang, qui en a déjà fait voler vers le Sud à 24 reprises cette année. Les derniers en date ayant été envoyés ce matin.