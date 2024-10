Parlement : les trois propositions de loi controversées ont été rejetées

Photo : YONHAP News

Les trois projets de loi controversés ont finalement été rejetés, cet après-midi, à l’Assemblée nationale. Pour rappel, l’un d'eux consistait à lancer une enquête spéciale du Parquet auprès de la Première dame, pour les soupçons entre autres liés à la manipulation des cours d’action de Deutsche Motors Korea. Le second visait à nominer un procureur spécial pour éclaircir les circonstances de la mort d'un soldat du Corps des marines, décédé dans l'exercice de ses fonctions en juillet 2023. Enfin, le dernier prévoyait d’obliger l’Etat et les collectivités locales à financer l’émission de bons d’achat destinés à leurs habitants.Ces propositions avaient déjà été approuvées par le Parlement, mais y avaient été renvoyées après un veto présidentiel. Pour une nouvelle adoption, il fallait recueillir au moins deux tiers des voix des élus présents, avec une majorité des députés en séance, mais ce n'a pas été le cas.En présence de 300 élus, le document sur Kim Keon-hee a obtenu 194 voix pour et 104 contre, un vote nul et une abstention.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, avait décidé de voter contre ces trois textes. Le Minjoo, la première force de l’opposition, de son côté, compte bien faire la lumière sur les affaires impliquant l’épouse du chef de l’Etat pendant l’audit de la semaine prochaine, et déposer à nouveau un projet de loi.