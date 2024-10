Financement des GIs : Séoul et Washington trouvent un accord

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont trouvé, hier dans la capitale sud-coréenne, un accord sur la répartition des frais pour le stationnement des troupes américaines en Corée du Sud et ce pour la période de 2026 à 2030. C’est ce que vient d’annoncer le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Pour la première année, le montant s’élèvera à 1,14 milliard de dollars, soit 8,3 % de plus qu’en 2025. Ensuite, il sera réajusté tous les ans suivant l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Avec un plafond, attention, de 5 %.Les négociations entre les deux alliés avaient débuté en avril, soit un an et huit mois avant la fin de l’actuel accord. De l’avis des experts, elles avaient été accélérées afin de prévenir la potentielle victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre. Le pays du Matin clair assume, depuis les années 90, une partie des coûts générés par le déploiement des GIs au sud du 38e parallèle. Cette dernière est utilisée, par exemple, pour les salaires du personnel sud-coréen ainsi que pour les frais de construction d'installations militaires.L'accord bilatéral conclu cette semaine doit être approuvé par le président de la République et le Parlement. Cette procédure devrait au moins prendre plus d’un mois.