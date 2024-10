Photo : YONHAP News

Quand et où pourra-t-on le voir pour la dernière fois sur scène ? Depuis que le chanteur Na Hoon-ah a annoncé, fin février, sa retraite, nombreux sont ceux qui se demandent quand il va rendre le micro.Son agence, Yeara Yesori, a annoncé vendredi dernier que les rideaux de « 2024 Thank You - Last Concert » vont tomber début 2025 à Séoul. En effet, le « roi du trot », surnommé ainsi en raison de sa personnalité considérée comme charismatique et de sa voix puissante, est attendu entre les 10 et 12 janvier au KSPO dome, situé dans le Parc olympique.Mais avant... ce samedi, la star septuagénaire enchantera d’abord ses fans à Daejeon. Il se produira ensuite dans de nombreuses villes comme Gangneung, Jinju ou encore Busan, sa ville natale.