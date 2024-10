Attention aux sangliers en ville !

Photo : KBS News

1 470, c’est le nombre cumulé d’envois de secouristes suite à un appel d’urgence lié aux sangliers entre 2021 et 2023 à Séoul.D’année en année, les « bêtes noires » font de plus en plus d’apparitions dans la capitale sud-coréenne. 649 interventions du 119 (appel d'urgence) en 2023, contre 442 deux ans auparavant. Parmi les arrondissements où ces animaux ont été les plus fréquemment aperçus, on peut citer celui d’Eunpyeong. Il est suivi de Jongno.En septembre 2024, les secouristes ont été dépêchés à 451 reprises pour attraper un sanglier. Il s’agit d’une baisse de 9,6 % comparée à la même période de l’année dernière. Mais ce n’est que le début de leurs descentes en ville. Car c’est à partir d’octobre jusqu’en décembre que ces omnivores sont les plus actifs.