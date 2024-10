Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a recommencé à envoyer des ballons poubelles vers le Sud. Son précédent lâcher remonte à la nuit entre jeudi et vendredi. Il s’agit de sa 25e expédition.Dans une annonce faite ce matin, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a précisé que ces objets remplis de déchets pourraient se diriger vers le Gyeonggi et la région métropolitaine.Le JCS a demandé aux citoyens de faire attention à d'éventuelles chutes de ces ballons et, en cas de découverte, de ne pas les toucher et de les signaler à l'armée ou à la police.