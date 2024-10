Météo : un temps clair et des pluies fines ici et là

Photo : YONHAP News

Pour débuter cette deuxième semaine du mois d’octobre, la météo est plutôt stable et agréable au pays du Matin clair. Le temps est généralement dégagé avec des nuages par endroits, particulièrement sur la côte sud. Malgré quelques gouttes prévues ici et là dans la matinée, aucune précipitation majeure n'est prévue pour la journée.Les températures sur le chemin du travail sont assez fraîches, surtout dans les villes du nord. À Séoul, le thermomètre affiche environ 13°C, tandis que Busan est légèrement plus doux avec 16°C. Dans d'autres villes comme Daejeon et Gwangju, le mercure oscille entre 13 et 15°C, avec des baisses plus marquées en altitude, comme à Chuncheon, où il fait autour de 11°C. La maximale est pour Jeju avec 19°C, mais il fait aussi très doux à Gangneung avec 17°C.Dans l'après-midi, les températures augmenteront légèrement, atteignant 22°C à Séoul et 20°C à Busan. Dans les territoires insulaires de Jeju, la maximale devrait grimper jusqu'à 23°C. Météo-Corée prévoit également 22°C à Gangneung et dans la grande majorité des régions intérieures.