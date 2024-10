Liban : rapatriement de 96 ressortissants sud-coréens et d'un Libanais

Photo : YONHAP News

À la suite de l'opération militaire terrestre d'Israël au Liban contre le Hezbollah, 96 ressortissants sud-coréens et un Libanais, membre d'une famille sud-coréenne, ont été rapatriés samedi dernier.Un avion militaire sud-coréen, le KC-330 Cygnus, a été dépêché vendredi dernier sur place et il est donc revenu le lendemain après-midi à 12h50 à la base de Seongnam, au sud de Séoul.Ce déploiement avait été décidé en raison de la suspension de la plupart des vols internationaux. Seule la compagnie libanaise Middle East Airlines restait en service, mais l'achat de billets était devenu presque impossible. Cela a conduit plusieurs pays, comme l'Allemagne et le Japon, à envoyer leurs avions militaires ou affrétés pour rapatrier leurs citoyens.Pour cette exfiltration, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a sollicité la coopération de son homologue libanais. Abdallah Bou Habib a promis son aide et a remercié Cho Tae-yul pour les efforts de Séoul en faveur de la stabilisation de la situation géopolitique au Moyen-Orient.Les diplomates de l'ambassade de Corée du Sud à Beyrouth, ainsi qu'une trentaine de Sud-Coréens, sont restés sur place.Séoul maintient son alerte de voyage au niveau 3 sur une échelle de quatre pour le Liban et Israël, exhortant ses ressortissants à quitter la région. Les zones frontalières entre les deux États sont placées au niveau maximal, interdisant tout déplacement.