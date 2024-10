Le président sud-coréen tient un sommet aujourd’hui avec son homologue philippin à Manille

Photo : YONHAP News

En visite d'Etat aux Philippines, le président de la république doit s’entretenir, aujourd'hui, en tête-à-tête avec son homologue philippin.Au menu des discussions entre Yoon Suk Yeol et Ferdinand Marcos Jr à Manille : le renforcement de la coopération entre leurs deux pays, qui fêtent cette année le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques. La collaboration économique sera également à l’ordre du jour. Notamment autour de la construction des centrales nucléaires.Plus tôt, une visite au monument commémoratif de José Rizal, un héros national philippin, est prévue. Et avant de s’envoler pour Singapour, la deuxième étape de son déplacement en Asie du Sud-est, Yoon assistera à un forum des hommes d'affaires des deux pays.Le numéro un sud-coréen est parti hier de Séoul pour une tournée qui le conduira, du 6 au 11 octobre, successivement aux Philippines, à Singapour et au Laos.