75e anniversaire des relations Pyongyang-Pékin : les deux pays s’échangent des messages de félicitations

Photo : YONHAP News

À l'occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée du Nord et la Chine, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont ont échangés des messages de félicitations.L'agence de presse officielle nord-coréenne a rapporté aujourd'hui que Choe Son-hui avait envoyé, ce dimanche, un télégramme à son homologue chinois, Wang Yi. La ministre nord-coréenne, selon la KCNA, a salué les 75 ans de coopération et de soutien réciproque dans les domaines politique, économique et culturel, tout en affirmant que Pyongyang et Pékin devraient renforcer ces liens pour poursuivre ensemble la grande œuvre socialiste.De son côté, le chef de la diplomatie de l’empire du Milieu a souligné que les deux nations étaient entrées dans une nouvelle phase de leur amitié et entretenaient un développement stable de leurs relations sous la direction de Kim Jong-un et de Xi Jinping.Les médias nord-coréens, dont le Rodong Sinmun, le quotidien du Parti des travailleurs, ont publié hier, jour du 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, les télégrammes échangés entre leurs dirigeants.Par ailleurs, les deux côtés ont désigné 2024 comme l'année de l'amitié bilatérale. Cependant, cet échange de félicitations ne masque pas entièrement un climat sous-jacent, qui semble en décalage avec cette atmosphère amicale.