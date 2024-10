22e législature : début du premier audit parlementaire

Photo : KBS News

Le premier audit parlementaire de la 22e législature débute aujourd’hui. Les 17 commissions permanentes de l'Assemblée nationale mèneront des audiences d’inspection sur 802 organismes gouvernementaux. Et, ce pour une durée de 26 jours.Les deux camps politiques devraient se heurter sur plusieurs questions, dont des soupçons pesant contre la Première dame et les procès concernant le patron du Minjoo. En ce premier jour, dix commissions doivent lancer leur inspection. Les partis d’opposition envisagent de se concentrer sur les irrégularités présumées dans les travaux d’agrandissement de la résidence présidentielle.La commission de la culture, du sport et du tourisme a désigné, de son côté, le président de l’Association coréenne de badminton comme témoin pour enquêter sur la gestion de cette dernière et la sélection de l’équipe nationale.