Culture de riz : la surface dédiée est à son plus bas niveau

Photo : YONHAP News

La superficie consacrée à la culture du riz atteint son niveau le plus bas cette année.D'après les estimations de production pour 2024, rendues publiques aujourd'hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la superficie des rizières a atteint 697 714 hectares. Il s’agit d’une baisse de 1,5 % par rapport à 2023.Cette tendance baissière avait été observée depuis déjà plusieurs années, si bien que cette année, ce chiffre est passé pour la première fois sous la barre des 700 000 hectares.Pour le Kostat, cette chute par des mesures gouvernementales visant à contrôler la production de riz et à maintenir ses prix. Cela inclut l'octroi de subventions pour des cultures stratégiques comme l'orge, le blé ou le soja, même sur des terres initialement dédiées au riz.La production de cette céréale est donc estimée à environ 3 657 000 tonnes, soit 45 000 de moins qu'un an auparavant. La province de Chungcheong du Sud reste la plus productive, avec 725 000 tonnes. Elle est suivie par les deux provinces de Jeolla.Le rendement par dix ares (100 mètres carrés) est estimé à 524 kg, un niveau stable par rapport à l'année précédente.