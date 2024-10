Réserves en devises étrangères : hausse mensuelle de 4,05 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Les réserves en devises étrangères de la Corée du Sud ont augmenté de plus de 4 milliards de dollars en septembre en raison de l’affaiblissement de la monnaie américaine. Selon les données publiées, ce matin, par la Banque de Corée (BOK), elles se sont établies à 419,97 milliards de dollars, soit une hausse de 4,05 milliards sur un mois.La BOK a expliqué cette augmentation par la hausse des dépôts libellés en devises étrangères des établissements financiers, ainsi que par la dépréciation de la valeur en dollar. En effet, l'indice du dollar américain (DXY), qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de six principales monnaies, a diminué d'environ 0,9 % en glissement mensuel. Par type d'actifs, les titres comme les obligations d'État et d'entreprise ont crû de 3,86 milliards de dollars, et les dépôts de 240 millions de dollars.Fin août, la Corée du Sud possédait la neuvième plus grande réserve de change au monde. Les première et deuxième places étaient occupées respectivement par la Chine et le Japon.