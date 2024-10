Pyongyang accuse l’Otan de calomnier sa coopération avec Moscou

Photo : Reuters / YONHAP News

La Corée du Nord a reproché à l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) de calomnier le renforcement de la coopération légitime entre des États souverains. Pour rappel, l’organisation internationale avait condamné, le 3 octobre dernier, la Corée du Nord et l’Iran pour fournir une aide militaire à la Russie.Dans un communiqué publié hier par son ministère des Affaires étrangères, Pyongyang a souligné que l’Otan rejetait sa responsabilité sur d’autres et tentait de justifier sa politique d’invasion au lieu de regretter ses fautes qui ont provoqué la crise en Ukraine. Avant d’ajouter que cela reflète exactement l'attitude effrontée des États-Unis, imprégnée de double standard extrême et de pensée illogique.D’ailleurs, le régime de Kim Jong-un a menacé que si l’Otan maintenait sa politique d’hostilité envers lui et continuait de violer sa dignité, sa souveraineté et son intérêt en matière de sécurité, ce serait elle-même qui serait la victime de toutes les conséquences tragiques de sa confiance aveugle en Etats-Unis.A Séoul, le porte-parole du ministère de la Réunification a déclaré, ce matin, qu’il était bien connu que la Corée du Nord allait à l’encontre des normes internationales pour renforcer sa coopération militaire avec la Russie. Koo Byung-sam s’est demandé si elle avait le droit de faire de telles accusations.