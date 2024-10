Séoul et Manille élèvent leurs relations au rang de partenariat stratégique

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue philippin ont tenu, aujourd’hui, un sommet à Manille. Ils ont décidé d’élever les relations bilatérales au statut de partenariat stratégique.A l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, Yoon Suk Yeol et Ferdinand Marcos Jr ont convenu notamment de renforcer la coopération en matière d’économie et de sécurité. Dans ce cadre, les entreprises sud-coréennes participeront davantage dans les projets d’infrastructures dirigés par le gouvernement philippin. Le numéro un sud-coréen a fait savoir que les deux nations travailleraient ensemble pour reprendre les travaux de construction de la centrale nucléaire à Bataan.Les deux dirigeants ont, d’ailleurs, mis l’accent sur la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Pour ce faire, la Corée du Sud élargira la participation de ses forces armées aux exercices conjoints qui se déroulent dans les eaux environnantes des Philippines. Elle compte aussi renforcer la coopération pour moderniser l’armée de ce pays d’Asie du Sud-est.De son côté, le leader philippin a réaffirmé son soutien aux efforts visant à dénucléariser la Corée du Nord et à la « Doctrine de réunification du 15 août ».Après ce tête-à-tête, le chef de l’Etat sud-coréen s’envolera cet après-midi pour Singapour, la deuxième étape de sa tournée qui l’emmènera aussi au Laos. Dans la cité-Etat, il doit s’entretenir avec le Premier ministre singapourien et discuter du renforcement de la coopération dans les industries de pointe.