Photo : YONHAP News

Le nombre de victimes de deepfakes pornographiques a dépassé les 800 en Corée du Sud. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le ministère de l’Education. Selon sa 5e enquête sur la diffusion de contenus à caractère sexuel truqués dans le milieu scolaire, 804 élèves, 33 enseignants et trois employés administratifs ont déclarés avoir été victimes d’abus.Le nombre cumulé des victimes entre janvier et le 4 octobre s’élève ainsi à 840. C’est au lycée qu’on en compte le plus : 282.Parmi les 422 cas déclarés auprès de la Police, 219 vidéos ont jusqu’ici été effacées.