Météo : le soleil domine dans la majorité du pays

Photo : YONHAP News

En ce deuxième mardi du mois d’octobre, la météo reste agréable et stable, marquée par un ciel dégagé avec quelques nuages sur la côte sud. Quelques gouttes pourraient tomber en matinée, mais aucun épisode pluvieux notable n'est prévu.Concernant les températures, elles sont plutôt fraîches ce matin, surtout dans le nord du pays. A Séoul, on relève environ 13°C, tandis que Busan reste légèrement plus douce avec 16°C. À Daejeon et Gwangju, les valeurs oscillent entre 13 et 15°C, et dans les zones plus élevées comme Chuncheon, on atteint 11°C. La ville de Jeju connaît une douceur matinale avec 19°C, tandis que Gangneung affiche 17°C.Cet après-midi il fera légèrement plus chaud. Dans la capitale, le mercure approchera les 24°C, tandis qu'à Busan, on observera 25°C. À Jeju, on prévoit jusqu'à 26°C, et des valeurs comprises entre 23 et 24°C sont également attendues à Gangneung et dans la majorité des régions intérieures.