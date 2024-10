Après les Philippines, Yoon Suk Yeol poursuit sa tournée à Singapour

Photo : YONHAP News

Le président de la République a atterri hier à Singapour, en provenance de Manille, la capitale des Philippines, qui était la première étape de sa tournée, qui le conduira aussi au Laos.Ce mardi, Yoon Suk Yeol va être reçu par le Premier ministre de la cité-Etat, Lawrence Wong, pour un tête-à-tête. La coopération entre les deux pays dans les domaines de l’intelligence artificielle, des hautes technologies et de la chaîne de l’approvisionnement seront au cœur de leurs discussions.La collaboration en matière de chaîne de l’approvisionnement s’invitait aussi au Forum d’affaires Corée du Sud-Philippines, auquel le président Yoon était présent avant de quitter Manille, hier après-midi.Dans sa prise de parole, le chef de l’Etat s’est alors engagé à travailler plus étroitement avec les Philippines pour consolider cette chaîne logistique des matières premières essentielles. Il a alors évoqué le fait que cet immense archipel est le deuxième producteur de nickel au monde.Le dirigeant a également espéré voir un plus grand nombre d’entreprises de son pays contribuer à l’agrandissement des infrastructures philippines comme les routes et les ponts. Et de promettre aussi d’élargir la coopération bilatérale pour augmenter davantage la productivité agricole.Pour rappel, Séoul et Manille ont conclu un protocole d’accord visant à coopérer pour la chaîne d’approvisionnement des matières premières critiques après le sommet, hier, de leurs dirigeants.