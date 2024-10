Séoul entend financer deux projets d’infrastructures aux Philippines

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a signé, hier, avec les Philippines, un protocole d’accord de financement partiel de deux projets importants du pays d’Asie du Sud-est, et ce dans le cadre de la visite d’Etat de Yoon Suk Yeol.Il s’agit de construire une route surélevée et des digues au bord du Laguna, le plus grand lac de l’archipel, ainsi que des ponts reliant les îles de Panay, Guimaras et Negros.Séoul accordera un peu plus de 900 millions de dollars pour le premier projet, et près d’un milliard de dollars pour le second.A noter que la source de ce financement est le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF). Un fonds qui propose des prêts à un intérêt faible à long terme pour le développement économique et industriel des pays en développement.