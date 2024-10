Le solde courant reste excédentaire pour le quatrième mois d’affilée

Photo : YONHAP News

La balance des paiements courants reste excédentaire pour le quatrième mois de suite, grâce à l’embellie des exportations des biens liés aux TIC.Les chiffres sont là. A en croire les données provisoires communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), en août encore, le solde des transactions courantes a enregistré un surplus de 6,6 milliards de dollars. Juste un petit bémol : son montant a diminué de 2,3 milliards sur un mois.Dans le détail, la Corée du Sud a affiché un excédent commercial de 6,59 milliards de dollars, contre 8,33 en juillet dernier, et 5,2 milliards il y a un an.Les exportations ont progressé de 7,1 % en glissement annuel, à 57,45 milliards, dopées par les ventes des appareils TIC et des semi-conducteurs.Quant aux importations, elles ont grimpé de 4,9 % sur un an pour atteindre 50,86 milliards. Le pays a acheté aux pays étrangers davantage de matières premières et de biens-capitaux, entre autres.A l'inverse des marchandises, les échanges de services ont dégagé un déficit de 1,23 milliard de dollars.Géographiquement, les expéditions vers quasiment tous les principaux partenaires commerciaux ont augmenté. Ce sont notamment l’Union européenne, l’Asie du Sud-est, les Etats-Unis, la Chine et le Japon.