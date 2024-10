Photo : YONHAP News

La compétition 2024 d’e-sport entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon se tiendra le 1er novembre à Chengdu dans l’empire du Milieu.Cette rencontre annuelle, qui en est à sa quatrième édition cette année, est organisée sous la houlette des gouvernements des trois principaux pays d’Asie du Nord-est.Leurs équipes nationales de près de 80 athlètes, y compris ceux de Hong Kong, disputeront trois épreuves : League of Legends, Honor of Kings et e-football.