Séoul et Singapour concluent un partenariat de coopération pour les chaînes d’approvisionnement

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat à Singapour, Yoon Suk Yeol a rencontré aujourd’hui en tête-à-tête Lawrence Wong, le Premier ministre de la cité-Etat.Lors d'une conférence de presse donnée à l’issue de leur entretien, le président sud-coréen a annoncé avoir conclu un partenariat bilatéral visant à renforcer la coopération pour les chaînes d’approvisionnement des matériaux stratégiques, indispensables aux industries de pointe, plus particulièrement la biotechnologie et l’énergie. Et ce, face à l’instabilité grandissante de l’économie internationale et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement.Le chef de l’Etat sud-coréen est alors revenu sur le protocole d’accord de coopération en matière de gaz naturel liquéfié (GNL), conclu en marge de son déplacement. Pour lui, cet engagement permettra à la Corée du Sud, troisième importateur mondial de GNL, et à Singapour, pôle majeur de son commerce international, de contribuer à l’établissement d’un réseau stable des chaînes mondiales d’approvisionnement de l’énergie.En vertu du partenariat en question, les deux pays partageront désormais leur système de lutte contre la crise de la chaîne d'approvisionnement. En cas de perturbation de celle-ci, ils convoqueront ensemble une réunion d’urgence dans un délai de cinq jours.Yoon et Wong ont également convenu de consolider une base institutionnelle en vue des échanges commerciaux et humains entre les deux Etats. A ce propos, le dirigeant sud-coréen a rappelé que l’an dernier, plus de 900 000 personnes ont visité le pays du Matin clair ou la cité-Etat.Les deux hommes se sont aussi accordés à dire que la communauté internationale ne tolérerait jamais le développement nucléaire illicite de Pyongyang, ni ses provocations imprudentes.