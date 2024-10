Straits Times : Yoon Suk Yeol montre sa volonté de poursuivre la réforme médicale

Photo : YONHAP News

Le président de la République a accordé une interview écrite au Straits Times, un quotidien de Singapour, avant de se rendre dans cette cité-Etat.Questionné alors sur la réforme de la santé de son pays, Yoon Suk Yeol a affiché sa volonté ferme de la mener, sans être ébranlé par différentes épreuves, autant que ses concitoyens le soutiennent.Le locataire du Bureau de Yongsan a également exprimé sa détermination à travailler main dans la main avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), de manière plus approfondie, dans les domaines de la sécurité nationale et de l’armement.Il a précisé que son pays participerait activement à des manœuvres conjointes effectuées dans les pays de l’Asean et élargirait sa collaboration avec ceux-ci dans les filières de la transition numérique et de l’environnement propre. Sans oublier d’appeler à lutter ensemble contre les contenus illicites sur Internet et le trafic de stupéfiants.Le chef de l’Etat s’est emparé de l’occasion pour saluer le fait que l’Asean continue d’exhorter la Corée du Nord à abandonner ses programmes nucléaire et balistique et à retourner au plus vite à la table du dialogue.