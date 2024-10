Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit le lancement de ballons poubelles vers sa voisine du Sud. Elle en a fait s’envoler un total de 5 500 entre fin mai et le mois dernier.Selon le ministère sud-coréen de la Défense, il aurait fallu quelque 550 millions de wons pour ces envois. C’est une somme d’argent permettant au régime communiste d’acheter plus de 970 tonnes de riz.Le ministère en a fait état dans un document présenté aujourd’hui pour l’audit parlementaire de ses activités.Les autorités militaires, elles, ont annoncé que le Nord continuait de poser des mines et de dresser des barricades aux environs de la zone démilitarisée (DMZ), le séparant du Sud.