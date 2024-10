Samsung et LG dévoilent leurs résultats provisoires pour le troisième trimestre

Photo : YONHAP News

Les deux géants sud-coréens de l’électronique, Samsung et LG, ont annoncé, aujourd’hui, leurs perspectives de résultats pour le troisième trimestre.Samsung Electronics estime pouvoir générer un profit opérationnel de 9 100 milliards de wons, soit plus de 6 milliards d'euros. C'est un bond de 274 % par rapport à la même période de l’an dernier, mais un recul de 12,8 % sur trois mois.Les analystes avaient pourtant tablé sur un bénéfice d’un peu plus de 10 000 milliards de wons. Principales explications à cette hausse inférieure à leurs estimations : les difficultés à tirer parti de l’essor de la demande de puces destinées aux serveurs d’intelligence artificielle (IA), entre autres.La direction du premier fabricant mondial de puces et de smartphones a présenté des excuses pour cette mauvaise performance.Petite consolation : le conglomérat a réalisé, entre juillet et septembre, le plus gros chiffre d'affaires de son histoire : 79 000 milliards de wons, soit plus de 53 milliards d'euros. Ce qui représente une hausse de 17 % en glissement annuel et de 6,6 %, comparée au trimestre précédent.Son concurrent, LG, estime son bénéfice d’exploitation et son chiffre d’affaires à 751 milliards et à 22 176 milliards de wons respectivement. Le premier a ainsi dégringolé de 20,9 % sur un an, et le second a atteint son plus haut pour un troisième trimestre.