Yoon : les 5 prochaines décennies des liens Corée-Singapour seront un voyage de solidarité et de coopération

Photo : YONHAP News

En visite d'Etat à Singapour, le président de la République a déclaré hier que la Corée du Sud et Singapour étaient convenus de rehausser leurs relations au niveau de partenariat stratégique en 2025, année où les deux pays célèbrent le cinquantenaire de l’établissement de leurs liens diplomatiques. Ces propos ont été tenus lors du dîner offert par le président de la cité-Etat, Tharman Shanmugaratnam.Dans sa prise de parole, Yoon Suk Yeol a également ajouté que si les 50 dernières années de relations bilatérales ont été marquées par la croissance et l'exploration, les cinq prochaines décennies seront un voyage de solidarité et de coopération visant à défendre les valeurs essentielles et à surmonter ensemble les crises complexes. Avant de souhaiter que les deux nations élargissent les horizons de leur collaboration dans les domaines des technologies de pointe et des affaires mondiales, sans oublier de renforcer leur coordination stratégique à l'échelle régionale et mondiale.De son côté, le dirigeant singapourien a fait remarquer que son pays, autrefois un port colonial, s'était développé en une plaque tournante économique mondiale tandis que la Corée du Sud a émergé des ruines de la guerre pour devenir une puissance économique et un phénomène culturel. Avant d'ajouter que les deux nations partagent un esprit qui consiste à vouloir transformer l'adversité en opportunité et contribuer à améliorer le monde. Après avoir souligné l'approfondissement des liens Séoul-Singapour depuis leur établissement en 1975, Shanmugaratnam a affirmé que le futur partenariat stratégique permettra d'instaurer une feuille de route pour la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines importants tels que l'intelligence artificielle ainsi que l'économie numérique et verte.