Météo : un grand soleil bénit la matinée de la Journée du hangeul

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques vont doucement se dégrader en ce mercredi, férié en raison de la Journée du hangeul, l’alphabet coréen.Les familles, les groupes d’amis ou encore les couples ayant prévu une sortie dès ce matin auront le droit à un magnifique ciel bleu. Toutefois ceux habitant à Busan, à Gangneung, dans le sud-ouest ou sur l’île méridionale de Jeju auront, dès à présent, des nuages au-dessus de leurs têtes. Ce grand soleil devrait ensuite disparaître petit à petit derrière les nuages dans l’après-midi. A Jeju, la pluie viendra même faire des siennes de 16h jusqu’en fin de soirée.Les températures sont, quant à elles, toujours agréables. Ce matin, Chuncheon et Andong plafonnent à 11°C, Séoul et Gangneung enregistrent 14°C, tandis que Busan et Jeju sont déjà respectivement à 17 et 18°C. Disparates dans la matinée, les valeurs affichées par le mercure vont s’homogénéiser au fil de la journée. Elles oscilleront entre 23 et 24°C sur l’ensemble du territoire. La minimale sera pour Gangneung (20°C), tandis que la maximale sera observée à Jeju (25°C).