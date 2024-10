La Corée du Nord procède à la révision de sa Constitution

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a révisé sa Constitution socialiste à l’occasion de la 11e session de la 14e législature de son Assemblée populaire suprême (APS), tenue lundi et mardi. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui son agence de presse officielle. La KCNA n'a toutefois pas précisé si les ordres émis par Kim Jong-un concernant cet amendement ont été reflétés dans le nouveau texte.En janvier dernier, le leader nord-coréen avait ordonné de supprimer, dans la Constitution, des expressions comme « la réunification pacifique de la péninsule » et d'y créer une nouvelle disposition relative à la définition du territoire du pays.Pour l'heure, on ignore donc si oui ou non ces modifications ont été incluses. Notons également que le numéro un nord-coréen n'a pas assisté à cette réunion parlementaire.Choe Ryong-hae, président du présidium de l'APS, a par ailleurs indiqué que l'âge d'accès au travail et celui du vote ont été modifiés dans cette nouvelle Constitution.Il s'agit de la 11e révision opérée dans la Constitution socialiste du royaume ermite depuis son adoption en décembre 1972.