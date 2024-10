Pyongyang effectue de nouveaux tirs d’essai de son lance-roquettes multiple de 240 mm

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé mardi à des tirs d’essai pour vérifier les performances de son lance-roquettes multiple de 240 mm équipé d’un système de guidage. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA.L’agence officielle du pays communiste a expliqué que le test d’hier avait pour objectif de confirmer la fiabilité du système de tir automatique et sa précision à une portée maximale de 67 km. Ce nouveau lance-roquettes multiple de 240 mm est souvent évoqué lorsque Pyongyang menace de transformer la région métropolitaine sud-coréenne en une « mer de feu ».Pour rappel, le royaume ermite avait annoncé, en février dernier, avoir développé un nouveau système de contrôle pour ce lance-roquettes. Deux mois plus tard, il a mené ses premiers tests et, en mai dernier, Kim Jong-un a conduit en personne un camion conçu pour transporter cette artillerie. Puis, en août, le régime a effectué d’autres tirs d'essai pour examiner l’ensemble du système de sa nouvelle arme.L’artillerie sur les images d’hier semble identique à celle d’août. Cette dernière a prévu qu'elle la déploierait dans les unités de première ligne entre 2024 et 2026. Les experts estiment qu’elle développe ce système aussi pour le fournir à la Russie.