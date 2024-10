MTV Europe Music Awards 2024 : Lisa nommée dans 4 catégories et Le Sserafim dans 3

Photo : YONHAP News

Lisa et Le Sserafim ont été nommés respectivement dans quatre et trois catégories aux MTV Europe Music Awards 2024.Selon la liste des nominés publiée aujourd’hui, la membre de Blackpink a tout d’abord obtenu quatre nominations, à savoir dans les catégories « Meilleure collaboration », « Meilleur clip », « Meilleur artiste K-pop » et « Meilleure fanbase ». Le groupe féminin est, quant à lui, en lice pour les prix suivants : « Révélation musicale », « Meilleur artiste MTV Push » et « Meilleur artiste K-pop ».D’autres artistes du pays du Matin clair ont aussi vu leur nom sur la liste. Le groupe d’idoles ILLIT a été lui nommé dans la catégorie « Meilleur artiste asiatique ». Jimin et Jungkook, membres de BTS, ainsi que New Jeans et Stray Kids figurent aussi parmi les nommées de la catégorie « Meilleur artiste K-pop ».La cérémonie est prévue le 10 novembre à Manchester, au Royaume-Uni.