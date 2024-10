La Corée du Sud réussit à intégrer le World Government Bond Index

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a réussi à rejoindre le World Government Bond Index (WGBI), l’un des trois principaux indices de référence du marché obligataire souverain du monde. Et ce deux ans après son intégration à la liste des pays sous surveillance en septembre 2022.FTSE Russell a annoncé mardi qu'il inclurait les obligations d'Etat sud-coréennes dans ce prestigieux indice à partir de novembre 2025. Le fournisseur d'indices mondiaux, basé à Londres, a expliqué que, suite à sa nouvelle évaluation semestrielle, l'accessibilité au marché sud-coréen avait été reclassée du niveau 1 au niveau 2. L'institution britannique évalue en mars et en septembre l'admissibilité des nations au WGBI selon trois critères : la taille du marché, la notation de crédit et l'accessibilité au marché.Le WGBI inclut les obligations d'Etat de 23 pays développés, dont les Etats-Unis, le Japon, et le Royaume-Uni. Les fonds mondiaux qui suivent cet indice sont estimés à environ 2 500 milliards de dollars.L'intégration du pays du Matin clair dans cet indice devrait augmenter la valeur de ses obligations d'Etat, jusqu'à présent sous-évaluées, et réduire l'instabilité de son marché financier, liée à la crainte de la fuite des capitaux.Séoul estime que, grâce à cette inclusion, le pays pourrait attirer d'importants capitaux étrangers allant jusqu'à 90 000 milliards de wons, soit environ 60 milliards d'euros, dans son marché obligataire.