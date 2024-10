Journée du hangeul : le Premier ministre met l’accent sur la responsabilité des citoyens pour faire progresser le hangeul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fête aujourd’hui la Journée du hangeul. Pour célébrer le 578e anniversaire de l’alphabet coréen, une cérémonie a eu lieu ce matin au Centre culturel Sejong, à Séoul.Dans son discours, le Premier ministre a mis l’accent sur la responsabilité des sud-Coréens pour faire progresser le hangeul, reconnu comme patrimoine culturel mondial. Il a aussi exprimé ses inquiétudes concernant le désintérêt pour la langue coréenne, l'abus des langues étrangères et des mots d’origine étrangère, ainsi que la prolifération des néologismes et des abréviations, qui pourraient empêcher une communication correcte.Han Duck-soo a expliqué que l’exécutif menait un projet visant à remplacer les mots étrangers utilisés dans les médias par des mots coréens faciles à comprendre. Selon lui, des efforts afin de créer un écosystème du coréen pour se préparer à l’ère de l’intelligence artificielle (IA) sont aussi menés.Par ailleurs, Han a rappelé que les films, les séries et la musique du pays étaient devenus populaires à l’échelle internationale. Cela a entraîné, selon lui, une augmentation rapide du nombre de personnes souhaitant apprendre le coréen. Le gouvernement prévoit donc de faire en sorte qu’un plus grand nombre d’individus puissent apprendre cette langue dans les Instituts Sejong et les autres établissements d'enseignement du coréen.