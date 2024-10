Réforme médicale : le bureau présidentiel va organiser un débat

Photo : YONHAP News

Alors que le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et le milieu médical autour du relèvement du numerus clausus en médecine, le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé aujourd'hui qu'il organisera demain un débat sur les orientations de la réforme médicale dans les locaux de la faculté de médecine de l'Université nationale de Séoul.Cet événement portera sur quatre questions majeures : l'instauration d'un système médical durable, le retour à la normale de l'enseignement dans les écoles de médecine, la mise en place d'une structure de soins centrée sur les patients et la légitimité procédurale du processus décisionnel en matière de politique médicale.A cette occasion, les participants échangeront également sur les raisons qui justifient - ou non - l'augmentation de 2 000 places dans les facultés, décidée par l'exécutif.Y seront présents le premier secrétaire présidentiel pour les affaires sociales, Jang Sang-yoon, la responsable en chef de la réforme médicale du ministère de la Santé, Jeong Kyung-sil, ainsi que deux professeurs en médecine de l'Université nationale de Séoul. Le débat, animé par une représentante d’une organisation civile, sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube du ministère de la Santé.