La Corée du Nord souhaite couper toutes ses connexions terrestres avec le Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a décidé de couper toutes les routes et les voies ferrées qui la relient à sa voisine du Sud à partir d’aujourd’hui, en plus de fermer et de fortifier complètement la frontière intercoréenne. Selon la KCNA, cette décision a été annoncée par l'état-major de l'Armée populaire nord-coréenne dans un communiqué.Les autorités militaires du royaume ermite ont fait valoir qu'il s'agit d'une mesure d'autodéfense visant à prévenir la guerre et à préserver la sécurité de la nation, pour qui la Corée du Sud serait « le pays hostile numéro un » et « l'ennemi principal invariable ». Elles ont également indiqué en avoir informé les forces américaines via un message téléphonique ce matin à 9h45, et ce afin d’éviter tout malentendu et toute confrontation accidentelle, en raison des travaux menés dans cette zone sensible.Pour l'armée du pays communiste, cette mesure constituerait une réponse aux exercices militaires et au déploiement d'actifs stratégiques américains dans le sud de la péninsule.