Yoon promet des avancées en matière de paix dans le monde en cas de réunification

Photo : YONHAP News

En visite d'Etat à Singapour, le président sud-coréen a donné aujourd’hui une conférence intitulée « Vision de la réunification de la péninsule coréenne pour un Indopacifique libre, pacifique et prospère » lors de la « Singapore Lecture ».Yoon Suk Yeol a déclaré que la réunification des deux Corées pourrait entraîner des avancées significatives en matière de paix non seulement dans la péninsule, mais aussi dans la région indopacifique ainsi qu’au sein de la communauté internationale. Il a souligné que la disparition de la menace nucléaire nord-coréenne et le renforcement du régime international de non-prolifération favoriseraient les efforts pour établir la paix et la confiance entre les nations et les régions.D’ailleurs, le numéro un sud-coréen a indiqué que la réunification offrirait la liberté tant souhaitée aux 26 millions de nord-Coréens qui souffrent de la pauvreté et de la tyrannie. Avant d’ajouter que ce serait un exploit historique qui élargirait considérablement les valeurs de liberté. Dans ce cas, la Corée contribuera davantage, selon lui, à la liberté et aux droits de l'Homme dans la région et dans la communauté internationale. Le chef de l’Etat a aussi promis que la réalisation d'une péninsule unie, libre et ouverte fournirait une forte impulsion au développement économique et à la prospérité de la région indopacifique.Le président Yoon doit conclure son séjour à Singapour par un déjeuner avec des expatriés. Il se dirigera ensuite vers le Laos, la dernière destination de sa tournée en Asie du Sud-est. Il doit participer au sommet de l'Asean.