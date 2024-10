Météo : du soleil et quelques gouttes ici et là dans l’après-midi

Photo : YONHAP News

En ce deuxième jeudi du mois d’octobre, la météo en Corée du Sud reste stable et agréable. Le ciel est principalement dégagé, bien que quelques nuages soient attendus sur la côte sud, notamment dans les territoires insulaires de Jeju et à Busan. Aucune précipitation importante n'est prévue, malgré de légères gouttes possibles en matinée dans certaines zones côtières et dans toute la moitié ouest dans l’après-midi.Les températures matinales sont plutôt fraîches, particulièrement dans le nord. À Séoul, on relève environ 13°C, tandis qu’à Busan, il fait légèrement plus doux avec 16°C. À Daejeon et Gwangju, le mercure varie entre 13 et 15°C, et on enregistre la minimale à Chuncheon avec 11°C et Gangneung 12°C. Jeju, quant à elle, profite d’une douceur matinale à 19°C.Dans la seconde partie de journée, les températures vont légèrement augmenter. À Séoul, on attend environ 22°C, tandis qu’à Busan et Jeju, le thermomètre pourrait respectivement grimper jusqu'à 26°C et 25°C. Des valeurs comprises entre 23 et 24°C sont également prévues à Gangneung et dans la plupart des régions intérieures.