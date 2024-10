Yoon Suk Yeol au Laos, dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-est

Photo : YONHAP News

Après les Philippines et Singapour, le président de la République entame l’ultime étape de sa tournée en Asie du Sud-est. Yoon Suk Yeol a atterri mercredi après-midi à Vientiane, la capitale du Laos, où se tiennent plusieurs sommets liés à l’Association des nations de cette région (Asean).Ce jeudi, il va prendre part, dans la matinée, à une entrevue avec les chefs d’Etat ou de gouvernement des pays de ce groupement. Dans l’après-midi, les dirigeants chinois et japonais vont les rejoindre dans le cadre du sommet dit « Asean+3 ».Yoon effectuera ensuite une série de tête-à-tête avec les leaders de six Etats, dont le Japon, le Canada, ou encore l’Australie.L’entretien qui attire l’attention des sud-Coréens est celui avec le nouveau Premier ministre nippon. Shigeru Ishiba a pris ses fonctions il y a à peine dix jours.Le renforcement des liens bilatéraux doit être au cœur de leur conversation. D’autant que l’année prochaine, Séoul et Tokyo célébreront le 60e anniversaire de la normalisation de leurs relations.Les deux hommes doivent également échanger sur les moyens d’élargir la coopération tripartite avec les Etats-Unis, face aux provocations nucléaires et balistiques de Pyongyang.