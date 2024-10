Onu : la Corée du Sud réélue au Conseil des droits de l’Homme

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fait sa nouvelle entrée au Conseil des droits de l’Homme (CDH) des Nations unies. Elle a été réélue pour y siéger pour un sixième mandat de trois ans, de 2025 à 2027.De fait, l’Assemblée générale de l’Onu a élu, hier à New York, 18 nouveaux membres de l’organe, dont cinq pour l’Asie-Pacifique. Les quatre autres sont Chypre, les îles Marshall, le Qatar et la Thaïlande.Séoul se félicite de sa réélection. Dans un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères a affirmé que « c’est à la fois la reconnaissance internationale des efforts déployés pour défendre et promouvoir les droits humains dans le pays comme à l’étranger, et une victoire diplomatique ». Et d’ajouter que durant son nouveau mandat, le gouvernement ne comptera pas ses efforts pour travailler main dans la main avec la communauté internationale afin de protéger ces droits fondamentaux dans le monde, y compris en Corée du Nord.Le CDH compte un total de 47 membres élus par l'Assemblée générale à la majorité absolue. Il est renouvelé par tiers tous les ans pour une période de trois ans. Mais ses membres ne sont pas rééligibles après deux mandats consécutifs.Le Conseil remplace, depuis 2006, l'ancienne Commission des droits de l'homme du Conseil économique et social des Nations Unies (CESNU). Il est chargé de renforcer la promotion et la protection de ces droits dans le monde.