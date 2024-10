Nouvel échange téléphonique de haut niveau Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont partagé leur évaluation de la situation après la nouvelle session de l'Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, qui s’est tenue lundi et mardi.Les représentants des trois pays se sont en effet entretenus hier par téléphone. Le sud-Coréen Cho Gu-rae, l’Américain Daniel Kritenbrink et leur homologue nippon Hiroyuki Namazu ont alors convenu de continuer de travailler étroitement et de scruter de près l’évolution de la situation pour se préparer à la nouvelle provocation possible de Pyongyang.Les trois hommes ont aussi promis de poursuivre leurs efforts pour dissuader le régime de Kim Jong-un de faire remonter les tensions dans la péninsule et pour le dénucléariser de façon complète.Kritenbrink et Namazu en ont profité pour réaffirmer le soutien de leurs pays à la vision de l’administration de Yoon Suk Yeol pour une péninsule réunifiée, libre, pacifique et prospère. Une initiative fondée sur l’esprit du sommet de Camp David, en août 2023, entre Yoon, Joe Biden et l’ex-Premier ministre japonais, Fumio Kishida.