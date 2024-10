Un tête-à-tête entre Yoon Suk Yeol et Han Dong-hoon prévu après les municipales partielles

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol va enfin s’entretenir en privé avec le patron de sa formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), Han Dong-hoon. Une rencontre seul à seul, demandée à plusieurs reprises par ce dernier. Elle aurait lieu aux alentours des municipales partielles du 16 octobre. Sa date et ses modalités seront donc déterminées après le scrutin.Le président de la République aurait ainsi fini par accepter la proposition de ses collaborateurs. Ceux-ci avaient évoqué la nécessité de recevoir en tête-à-tête son ancien ministre de la Justice, qui a pris les rênes du mouvement présidentiel en juillet dernier. Et ce, face à l’inquiétude grandissante exprimée par les sympathisants du pouvoir à l’égard d’une apparente brouille entre Yoon et Han, qui était pourtant son alter ego de longue date.L’essentiel de leur querelle inédite porte notamment sur la façon d’élucider de multiples soupçons pesant sur l’épouse du chef de l’Etat ou encore celle de trouver une solution à un bras de fer interminable entre le gouvernement et le monde médical autour de l’augmentation du nombre d’étudiants en médecine.Ces deux dossiers pourront dominer les prochains échanges entre les deux hommes.