Sommet Séoul-Asean : Yoon Suk Yeol annonce l’établissement d’un partenariat stratégique global

Photo : YONHAP News

En visite au Laos, le président de la République a participé au sommet entre son pays et les dix Etats membres de l’Association des nations du Sud-est (Asean), qui s’est tenu aujourd’hui à Vientiane, la capitale.Dans sa prise de parole, Yoon Suk Yeol a annoncé que les deux parties établissaient un partenariat stratégique global et allaient écrire ensemble l’histoire de leur nouvel avenir, en se fondant sur ce partenariat du niveau le plus élevé.Le dirigeant a poursuivi que son pays continuerait à accorder de l’importance à la diplomatie vis-à-vis de l’Asean et à mener, en même temps, une coopération tous azimuts et globale avec ce groupement, et ce en tant que partenaire pour une prospérité commune.Le président Yoon a alors promis de dorénavant étendre la collaboration bilatérale, axée jusqu’à présent sur l’éducation et les investissements, aux filières de demain, telles que l’intelligence artificielle, l’environnement et les villes intelligentes. Sans oublier d’élargir les échanges humains et les programmes éducatifs pour être en première ligne de la quatrième révolution industrielle.Le chef de l’Etat a également affiché sa volonté de solidifier une collaboration stratégique avec l’association et de contribuer au renforcement de ses capacités en matière de cybersécurité.