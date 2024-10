La Corée du Sud condamne la décision nord-coréenne de couper ses accès avec elle

Photo : YONHAP News

Séoul a réagi à la déclaration de l’armée nord-coréenne, qui a annoncé hier une coupure totale des liaisons routières et ferroviaires reliant les deux Corées.Lors d’un échange avec des journalistes aujourd’hui, un responsable du ministère de la Réunification a dénoncé « une mesure qui trahit l’aspiration de tous les Coréens du Nord comme du Sud à la réunification ».Hier, l’état-major général de l’armée du pays communiste a également annoncé que des travaux nécessaires allaient être lancés pour fortifier « les zones concernées du côté nord-coréen avec de solides structures de défense ». Et d’ajouter en avoir informé l’armée américaine, ce même jour, et non pas la Corée du Sud.Selon l’officiel du ministère, si Pyongyang n’a pas tenu Séoul au courant de ce projet, c’était vraisemblablement pour éviter tout contact intercoréen. Et ce, dans le cadre de sa nouvelle politique vis-à-vis du Sud, annoncée fin 2023 par Kim Jong-un.Celui-ci avait alors déclaré que « les relations Nord-Sud ne sont plus celles entre compatriotes, mais relèvent d’un lien hostile entre deux Etats en guerre ».