Séoul et l’Asean établissent un partenariat stratégique global

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) ont adopté ce jeudi une déclaration commune à l’occasion de leur sommet bilatéral, qui s’est tenu aujourd’hui à Vientiane, la capitale du Laos.Le texte fait état de l’établissement du partenariat stratégique global (CSP) entre les deux parties. Celles-ci ont noué ce partenariat du niveau le plus élevé pour la première fois depuis qu'elles ont entamé leur dialogue en 1989.Dans sa prise de parole, Yoon Suk Yeol a affirmé que le pays du Matin clair et l’Asean allaient désormais écrire ensemble l’histoire de leur nouvel avenir, en se fondant sur ce nouveau partenariat.La déclaration détaille les trois domaines pour lesquels Séoul et l’Asean ont convenu de mener des projets de coopération. Ils concernent en premier lieu la politique et la sécurité nationale. Pour cela, leurs ministres de la Défense vont se réunir en présentiel en novembre. Et des efforts seront déployés pour renforcer la capacité de l’Asean en matière de cybersécurité.Pour le domaine économique, des groupes de réflexion des deux parties vont lancer leur dialogue. Il porte également sur l’innovation numérique et les villes intelligentes. Enfin, en matière de filière socio-culturelle, des stages pour 40 000 étudiants des pays membres de l’Asean sont programmés sur les cinq prochaines années, entre autres.La déclaration conjointe vise aussi à promouvoir la paix et la sécurité dans la région et manifeste le soutien de l’Asean à la « doctrine du 15 août pour la réunification ». Cette initiative a été dévoilée par le président Yoon, le 15 août dernier, jour anniversaire de la libération de la Corée du joug japonais.