Municipales partielles : dernière ligne droite pour convaincre les électeurs

Photo : YONHAP News

Des municipales partielles auront lieu mercredi prochain en Corée du Sud. Il s’agit d’élire un maire d’arrondissement de Busan, ainsi que trois de communes, dont deux dans le Jeolla du Sud et un à Incheon.A moins d’une semaine de cette échéance, la campagne électorale est entrée dans sa dernière ligne droite. Les dirigeants des deux camps rivaux et leurs candidats jettent leurs dernières forces pour conquérir le cœur des électeurs.Ce jeudi, le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, s’est une nouvelle fois rendu à Ganghwa, à Incheon. Han Dong-hoon a appelé à voter pour le candidat de son mouvement, en présentant les nouvelles politiques ciblées pour les habitants de cette commune.De leur côté, les chefs des deux premières composantes de l’opposition, le Minjoo et le Parti de la reconstruction de la Corée (PRC), sont retournés à Yeonggwang dans le Jeolla du Sud. Les candidats des deux partis à la tête de la commune restent dans un mouchoir de poche, selon les dernières enquêtes d'opinion.Lee Jae-myung, patron du Minjoo, a exhorté à voter pour le candidat de son parti pour sanctionner l’administration de Yoon Suk Yeol. Cho Kuk, chef du PRC, a lui aussi battu le pavé entre les étals du marché et dans les rues pour soutenir le candidat de son mouvement.Le scrutin de la semaine prochaine est considéré par certains comme un banc d’essai pour l’administration de Yoon Suk Yeol, arrivée à mi-chemin de son quinquennat.