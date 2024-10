Yoon et Ishiba tiennent leur premier sommet au Laos

Photo : YONHAP News

Au Laos, après avoir participé au sommet entre la Corée du Sud et les pays membres de l’Association des nations du Sud-est (Asean), le président de la République s’est entretenu en fin de journée avec le Premier ministre japonais.Yoon Suk Yeol a tout d’abord félicité Shigeru Ishiba pour sa prise de fonction le 1er octobre dernier. Il a ensuite souhaité que Séoul et Tokyo consolident davantage leurs relations à travers une communication étroite, y compris la « diplomatie de la navette ». Et à l’occasion du 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques, l’année prochaine, le numéro un sud-coréen a espéré coopérer plus étroitement avec le successeur de Fumio Kishida.Tout en remerciant son interlocuteur et en affirmant qu’il était sur la même longueur d’ondes, le dirigeant japonais a souligné l’importance de la coopération étroite entre les deux nations pour la stabilité et la paix dans la région. Avant d’ajouter que les échanges et la compréhension réciproque entre les deux peuples sont aussi importantes.Notons que le tête-à-tête Yoon-Ishiba, qui a duré 40 minutes, a été organisé seulement neuf jours après l’arrivée au pouvoir du leader de l’archipel.