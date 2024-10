Han Kang reçoit le Prix Nobel de littérature 2024

Photo : YONHAP News

Han Kang a été choisie comme lauréate du Prix Nobel de littérature 2024 pour « sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine ». C’est ce que vient d’annoncer le jury de l’Académie suédoise.Alors que nombreux misaient sur le Japonais Haruki Murakami, la Chinoise Can Xue ou encore le Roumain Mircea Cartarescu, c’est la romancière sud-coréenne qui succède au Norvégien Jon Fosse. Devenant la dix-huitième femme couronnée par cette grande institution, la quinquagénaire aura droit à une dotation de 11 millions de couronnes suédoises. Il s’agit d’une somme équivalente à 960 000 euros.Son roman « Impossibles adieux », rappelons-le, avait remporté le prix Médicis du roman étranger en novembre 2023.Ce n’est pas la première fois qu’une personne de nationalité sud-coréenne est à l’honneur par l’Académie. En 2000, le président sud-coréen Kim Dae-jung avait reçu le Prix Nobel de la littérature.La saison 2024 a été lancée par le prix de médecine, attribué lundi aux Américains Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leur découverte du microARN. La cérémonie de remise des récompenses se déroulera le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.