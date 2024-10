La Corée du Sud célèbre le mois de la culture

Photo : YONHAP News

Chaque année, en octobre, la culture est mise à l’honneur en Corée du Sud.Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme va organiser du 18 au 20 octobre à Namwon, dans le Jeolla du Nord, des événements autour du « Mois de la culture 2024 ». Au programme : du « gugak », tout comme de la musique traditionnelle du pays du Matin clair adaptée aux goûts du jour. Les fans de la chanteuse de « trot » Song Ga-in pourront la voir monter sur scène.Les habitants du sud-ouest ne seront pas les seuls à pouvoir profiter des festivités, puisque d’ici la fin du mois des manifestations culturelles diverses et variées doivent se dérouler ici et là en Corée du Sud.Depuis vendredi dernier, les mélomanes sont invités au Festival de l’opéra de Daegu. Les amoureux de la « boisson noire » pourront quant à eux aller au Festival du café de Gangneung qui se tient du 24 au 27 octobre.