Ballons poubelles : Pyongyang repasse à l’acte

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a repris, dans la nuit de jeudi à vendredi, son lâcher de ballons poubelles vers le Sud. Le dernier, rappelons-le, remonte au 8 octobre. Et il s’agit de sa 27e expédition.L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a notifié, vers minuit, ce nouvel envoi. Il a expliqué que, compte tenu de la direction du vent, ces objets contenant des déchets pourraient se diriger vers le nord du Gyeonggi et la province de Gangwon.Une fois de plus, le JCS a conseillé aux citoyens de faire attention à d'éventuelles chutes et, en cas de découverte, de ne pas les toucher et de les signaler à l'armée ou à la police.Suite à la 22e expédition de Pyongyang, le 23 septembre dernier, l’Armée sud-coréenne avait averti que si jamais ces ballons nuisaient gravement à la sécurité des citoyens, elle prendrait des mesures militaires fermes.